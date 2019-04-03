بعد توقيفه محاولا الدخول إلى تونس، تحويل رجل الأعمال الجزائري "علي حداد" إلى السجن

أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية اليوم، الأربعاء 3 أفريل 2019، بأنه تم تحويل رجل الأعمال "علي حداد" إلى سجن الحراش بعد سماع أقواله أمام قاضي التحقيق في جلسة إستماع دامت لساعات في قضايا الفساد .

وسيخضع حداد لتحقيق ثانٍ مع فصيلة أبحاث الدرك الوطني اليوم التي ستحقق معه في قضايا الفساد.

وقالت إن رجل الأعمال علي حداد سيخضع للتحقيق رفقة عدد كبير من رجال الأعمال.

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للإشارة فقد وجد بحوزته 3 جوازات سفر بطريقة غير قانونية، إستفاد منها بالتواطؤ من دائرة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية .

كما أن علي حداد ورد إسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر إحترازيا بعد فتح تحقيق إبتدائي.

وكانت الديوانة الجزائرية قد أوقفت فجر الأحد الفارط رجل الأعمال علي حداد في المعبر الحدودي أم الطبول مع تونس .