رئيس الوزراء العراقي يستقبل رئيس معهد السلام الأمريكي

أكد وفد من معهد السلام الأمريكي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده للتعاون والشراكة ودعم جهود الحكومة العراقية.



وقال مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية - "إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل، اليوم، في مكتبه ببغداد

رئيس معهد USIP السلام الأمريكي نانسي لندبورج والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات التي يشهدها العراق على صعيد الاستقرار الداخلي ووحدة وتماسك مكوناته الاجتماعية في ظل احترام التنوع الديني والقومي والفكري ونظامه الديمقراطي التعددي".



وأضاف البيان أنه تم استعراض رؤية الحكومة لإقامة علاقات شراكة وتعاون وتبادل مصالح مع جميع الدول العربية ودول الجوار من أجل تعزيز فرص التنمية والازدهار الاقتصادي وإبعاد المنطقة عن النزاعات.

من جانبه، أكد رئيس وأعضاء معهد السلام أن بلادهم مستعدة للتعاون والشراكة ودعم جهود الحكومة العراقية وإسناد دور منظمات المجتمع المدني وكل ما يعزز جهود الأمن والاستقرار والمصالحة المجتمعية والحياة الديمقراطية.