الناتو: لن ننشر صواريخ نووية جديدة تطلق من الأرض في أوروبا

أعلن الأمين العام لحلف "ناتو"، ينس ستولتنبرج، أن الحلف لا ينوي نشر صواريخ نووية جديدة تطلق من الأرض في أوروبا ، لكنه سيتخذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان ردع فعال وموثوق به.

وقال ستولتنبرج - في خطاب أمام الكونجرس الأمريكي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء - : "علينا أن نستعد لغياب معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ونحن سنتحلى

بضبط النفس والتنسيق ولن نرد بالمثل على أفعال روسيا".



وأكد الأمين العام للناتو : "لا نريد عزل روسيا، ونحن بحاجة إلى الحوار للتخفيف من خطر الحوادث والأخطاء"، مشيرًا إلى أن "ناتو" يجب أن يجري حوارًا مع روسيا حول مسائل الرقابة على التسلح، كما أن الحلف لا يريد

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سابق تسلح جديدًا.



وجدد ستولتنبرج اتهاماته لروسيا بانتهاك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ودعا موسكو إلى العودة للالتزام بها.



وقال أمين عام حلف شمال الأطلسي إن الولايات المتحدة هي عماد الحلف الذي وصفه بأنه أنجح تحالف في التاريخ، مشيرا إلى أن الحلف كان مصدرا للأمن في الحرب الباردة، وأن أعضائه لا يريدون حربا باردة جديدة.



وأكد ستولتنبرج أن ناتو سيستمر في تدريب القوات العراقية ويعمل مع الحلفاء في الشرق الأوسط ويساعدهم في بناء الأمن السيبراني والقدرات الخاصة.