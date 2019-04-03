وزير الدولة البريطاني لشئون بريكست يعلن استقالته احتجاجًا على سياسات ماي

أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون "بريكست" كريس هيتون هاريس، استقالته؛ احتجاجا على قرار ماي طلب تمديد جديد لمهلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي والتي تنتهي في 12 أبريل الجاري.
وتأتي استقالة هاريس - المنتمي لحزب المحافظين - بعد ساعات من استقالة وزير الدولة لشؤون ويليز نايجل آدامز؛ احتجاجا على قرار ماي، حسبما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني.
ونشر هاريس على صفحته الرسمية على موقع التدوينات
وأضاف أن المملكة المتحدة كان يجب أن تكون قد غادرت التكتل في 29 مارس الماضي، لافتا إلى أن تأجيل بريكست المتكرر "يضعف الثقة في نظامنا السياسي
وثارت موجة من الغضب في أوساط المحافظين إثر إعلان ماي أمس طلب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي مجددا لفترة قصيرة واعتزامها لقاء زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن، للتوصل إلى تسوية لحل مأزق "بريكست" ، وأعلن نايجل آدمز أحد وزراء الحزب استقالته صباح اليوم من منصبه احتجاجاً على قرار تيريزا ماي الاجتماع مع كوربين، معتبرا أن قرار ماي اللقاء بكوربين "خطأ جسيم" وأن المملكة المتحدة سينتهي بها الأمر في "اتحاد جمركي" مع التكتّل الأوروبي.
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