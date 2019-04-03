تحالف الإصلاح العراقي: بلدنا يخطو خطوات واثقة في ترسيخ علاقاته الدولية

قال رئيس تحالف الإصلاح العراقي عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، إن العراق يخطو خطوات واثقة باتجاه ترسيخ علاقاته مع دول المنطقة والعالم منطلقا من المصالح المشتركة.
قناة "السومرية نيوز"العراقية - "إن رئيس تحالف الإصلاح عمار الحكيم استقبل، اليوم، بمكتبه في بغداد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود، وجرى خلال
وقال المكتب الإعلامي للحكيم - في بيان أوردته
وشدد الحكيم، خلال اللقاء، على استقلالية القرار الوطني وحياديته تجاه الخلافات الدولية وابتعاده عن سياسة المحاور، مضيفًا أن "العراق ساحة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء".
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