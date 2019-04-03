طرد وزيرة العدل الكندية السابقة من الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، طرد وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد، والنائبة جين فيلبوت، من الهيئة البرلمانية للحزب الليبرالي الحاكم، مشيرا إلى أن "شرخًا في الثقة بين النائبتين والفريق البرلمانيللحزب".
يأتي ذلك على خلفية قضية "أس أن سي - لافالان" الكندية التي تسببت في حرج شديد لرئيس الوزراء، حيث أدى الأمر إلى استقالة عدد من
وأعلنت ويلسون-رايبولد هذه الأخبار على موقع تويتر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء مع بدء اجتماع المجموعة البرلمانية لمناقشة مستقبلها في الحزب، مضيفة أنه قد تم رفع اسمها أيضا من قوائم مرشحي الحزب في "فانكوفر جرانفيل" للانتخابات الفيدرالية في أكتوبر المقبل.
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