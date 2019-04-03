جبهة التحرير الفلسطينية: جرائم الاحتلال المتصاعدة تستدعي الوحدة وتصعيد المواجهة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان صحفي أصدرته مساء يوم الأربعاء، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة، تستدعي مزيدا من الوحدة والتلاحم وتصعيد المواجهة والانتفاضة. من الوحدة والتلاحم وتصعيد المواجهة والانتفاضة. وتوجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتحية إلى روح الشهيد محمد عبدالمنعم عبدالفتاح من مدينة سلفيت والذي استشهد اليوم الأربعاء في جريمة صهيونية جديدة بعد إطلاق المستوطنين النار عليه هو وشاب آخر أصيب في المكان.

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