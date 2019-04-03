"ناسا" تكشف عن موعد إرسال البشر إلى المريخ

أعربت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن عزمها إرسال رواد فضاء مجددا إلى القمر عام 2024، كاشفة عن نيتها إرسال البشر إلى المريخ بحلول عام 2033.

وقال مدير "ناسا"، جيم برايدنستاين خلال

جلسة استماع في "الكونغرس" الأمريكي إنه بغية الوصول إلى هذا الهدف، يجب التحرك بسرعة.

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وصرح برايدنستاين: "نريد تحقيق الهبوط على المريخ في العام 2033"، موضحا:

"يمكننا التحضير لعملية الهبوط على المريخ عن طريق التحضير للهبوط على سطح القمر".

وتسعى "ناسا" إلى تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الذي كلف نائبه، مايك بنس، بالإعلان عن تقريب موعد إرسال رواد مجددا إلى القمر أربع سنوات ليصبح في 2024.