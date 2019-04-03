قال الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج إن الحلف لن يحذو حذو روسيا بشأن نشر صواريخ جديدة ذات قدرات نووية في أوروبا.
وأضاف، في خطاب ألقاه أما اجتماع مشترك للكونجرس الأميركي، "لا نريد سباق تسلح جديداً"، مشدداً على أنه لا يتم نشر صواريخ أميركية جديدة في أوروبا، وأن حلف الناتو "ليس لديه نية لنشر صواريخ نووية على الأرض في أوروبا".
وخصص رئيس الحلف جزءاً كبيراً من كلمته لروسيا، قائلاً إنه "حتى في حال تحسن الحوار مع موسكو، فسوف تظل العلاقة صعبة". ودافع عن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى، قائلاً إن موسكو تنتهك بنود المعاهدة.
وقال "أواصل دعوة روسيا للعودة إلى الإذعان لاتفاقية القوات النووية المتوسطة المدى".
كانت هذه تفاصيل خبر الناتو: "لا نريد سباق تسلح جديد" مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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