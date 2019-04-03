ألمانيا تعد بـ"القتال" لتفادي "بريكست" من دون اتفاق

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، بـ"القتال حتى اللحظة الأخيرة" من أجل خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً لحماية السلام في إيرلندا الشمالية.
وقالت ميركل، في مؤتمر صحافي عشية توجهها إلى دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي حيث يسود قلق من تداعيات قيام حدود فعلية بين إيرلندا وإقليم إيرلندا الشمالية البريطاني، "سأقاتل حتى اللحظة الأخيرة (من بريكست) من أجل أن نصل إلى خروج منظم".
وأضافت أن "السؤال" في الجزيرة الإيرلندية "هو عنف أو لا عنف،.لذا، سأبحث قضية الحدود بشكل مكثف، (أي) كيفية التوصل إلى حل يحول دون حصول بريكست قاس".
ورفض النواب البريطانيون حتى الآن اتفاق بريكست ثلاث مرات، وخصوصاً بسبب بند "شبكة الأمان" الذي يهدف إلى تفادي قيام حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا وإقليم إيرلندا الشمالية التابع لبريطانيا لضمان الحفاظ على اتفاقات السلام التي وقعت عام 1998 والحفاظ على السوق الأوروبية الموحدة.
والمفارقة أن النواب رفضوا أيضاً كل الاقتراحات البديلة، ما يهدد بخروج للندن من دون اتفاق في 12 أبريل الجاري.
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