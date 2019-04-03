الجيش اليمني يأسر 50 مسلحاً حوثياً ويحرر قرى في محافظة حجة

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من أسر 50 عنصراً من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وطردهم من قرى ومواقع في محافظة حجة، شمال غربي البلاد منذ يوم الخميس الماضي.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني أن هذا التقدم الميداني الجديد، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، والاستيلاء على آليات عسكرية وأسلحة خفيفة ومتوسطة منهم.
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