كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تنتقد قرار بروناى تطبيق الشريعة الإسلامية برجم المثليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت الولايات المتحدة، قرار بروناي لتطبيق الأحكام الإسلامية التي تأمر بالقتل رجماً للزنا والشذوذ الجنسي، وحثتها على الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتنفيذها.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، في بيان :"إنّ قرار بروناي بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من قانون العقوبات الشرعي والعقوبات المرتبطة به يتعارض مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، على حد قوله.

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وستنفذ بروناي، وهي محمية بريطانية سابقة ذات أغلبية مسلمة ويبلغ عدد سكانها حوالي 400000، قوانين الشريعة اعتبارًا من الأربعاء، معاقبة اللواط والزنا والاغتصاب بعقوبة الإعدام، شاملة الرجم للزنا واللواط، وقطع يد السارق.

ودعا الممثل الحائز على جائزة الأوسكار جورج كلوني، إلى مقاطعة الفنادق الفاخرة التي تملكها بروناي، بما في ذلك فندق بيفرلي هيلز، بسبب خطط البلاد لتطبيق حدود الشريعة.

وقال بالادينو: "نواصل تشجيع بروناي على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب وتنفيذها، التي وقعت عليها في عام 2015، والتوقيع والتصديق وتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".