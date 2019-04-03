كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: أمريكا تسعى للسيطرة على نفط فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنّ الولايات المتحدة لا تريد "إجماعًا وطنيًا بشأن فنزويلا"، لكنها تسعى لوجود من يحمى مصالحها في السلطة، يفعل كل ما يقولونه، خاصة فيما يتعلق بالنفط". .

وأضاف وزير الخارجية الوسى، فى مقابلة مع "موسكوفسكي كومسوموليتس"، إن موسكو لا تقبل الأساليب التي تحاول واشنطن من خلالها "تحسين حياة الشعب الفنزويلي"، والتي وصفها بأنها "متعجرفة".

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كما وصف لافروف تصريحات واشنطن بـ"الوقحة" التى تعتبر أن الدول خارج نصف الكرة الغربي لا ينبغي أن يكون لها أي مصلحة هناك، مشيرًا إلى أن واشنطن لديها قواعد عسكرية فى كل دول العالم، وأن كل واحدة منها تمثل "مخاطر خطيرة للغاية".

ووفقاً لرئيس الدبلوماسية الروسية، أنّ تصرفات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالدولة الكاريبية "تهزّ أسس القانون الدولي"، مما يؤدي إلى وضع لا يعزز التنمية والقدرة على التنبؤ، ويولد نزوات لواشنطن نفسها، أو على الأرجح، الجهات الفاعلة الأخرى، لإجراء تجارب مماثلة في بلدان من أي جزء آخر من العالم".