كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية تركيا: لا تراجع عن شراء منظومة الصواريخ الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم بأن تركيا لن تتراجع عن امتلاك الأنظمة الروسية المضادة للصواريخ "اس-400 تريومف"، لأنها جزء من صفقة مغلقة مع روسيا لا تقبل النقاش.

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وقال وزير الخارجية التركى، إن الأنظمة الروسية لن يتم دمجها في الهيكل الدفاعي المشترك لحلف شمال الأطلسي، لكنها ستخدم مصالح الدفاع التركي، وبالتالي لن تتعارض مع التعاون مع حلف الأطلسي.

ويأتى ذلك رغم قرار الولايات المتحدة بالتراجع عن بيع مقاتلات اف-36 لتركيا لعدم استجابة أنقرة لمطالبها بالتراجع عن شراء منظومة الصواريخ الروسية.