كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات البريطانية تنشر مقاتلات "تايفون" لاعتراض قاذفات روسية فى النرويج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر سلاح الجو البريطانى مقاتلات "تايفون" لدى دخول قاذفات القنابل الروسية فوق بحر الشمال "النرويج" فى منطقة ذات اهتمام استراتيجى للمملكة المتحدة.

ولم تدخل الطائرة المجال الجوي الإقليمي للمملكة المتحدة، وفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم.

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وقال متحدث: "يمكننا التأكيد بأن سلاح الجو الملكي البريطاني نشر مقاتلات الرد السريع "تايفون"، التى سارعت لمراقبة اثنين من قاذفات البلاك جاك أثناء وجودهم في منطقة اهتمام للمملكة المتحدة"، مؤكداً أنّ الطائرة الروسية لم تدخل المجال الجوي الإقليمي للمملكة المتحدة".

ووقع الحادث في الوقت الذي توجد فيه قوات الناتو في اسكتلندا للقيام بمناورات مشتركة.