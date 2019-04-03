كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متخصص في الشأن العراقي: بغداد باتت الحديقة الخلفية لإيران.. ومن يحكمون اليوم يتبعون طهران عقائدياً (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأضاف "الشيخلي" في حوار خاص لـ "الخليج 365"، أن العراق بات في هذه المرحلة الحديقة الخلفية لإيران، لاسيما أن من يحكم العراق اليوم، هم أصلا تابعين لإيران عقائدياً. وإلى نص الحوار...



كيف ترى هذه المرحلة من العلاقات الإيرانية العراقية؟



العلاقات الإيرانية العراقية منذ احتلال العراق عام 2003م تشهد تطوراً عاماً بعد عام..في هذه المرحلة تحديداً العراق بات الحديقة الخلفية لإيران! لاسيما أن من يحكم العراق اليوم هم أصلا تابعين لإيران عقائديا. العلاقات الإيرانية العراقية منذ احتلال العراق عام 2003م تشهد تطوراً عاماً بعد عام..في هذه المرحلة تحديداً العراق بات الحديقة الخلفية لإيران! لاسيما أن من يحكم العراق اليوم هم أصلا تابعين لإيران عقائديا. البعض يرى أن العراق حاليا يمثل طوق نجاة لإيران من العقوبات..فكيف ترى ذلك؟



العراق ليس فقط طوق نجاة لإيران..بل..العراق اليوم أصبح محافظة إيرانية بكل المقاييس! وإلا كيف تفسر تصريحات وزيرة الخارجية الإيراني ظريف قبل فترة قصيرة عندما قال بالنص(نحن باقون والأمريكان سيرحلون.. لأننا أهل الأرض) العراق ليس فقط طوق نجاة لإيران..بل..العراق اليوم أصبح محافظة إيرانية بكل المقاييس! وإلا كيف تفسر تصريحات وزيرة الخارجية الإيراني ظريف قبل فترة قصيرة عندما قال بالنص(نحن باقون والأمريكان سيرحلون.. لأننا أهل الأرض) كيف تفسر زيارة "روحاني" في هذا التوقيت لبغداد وهي أولى الزيارات له بعد توليه الرئاسة؟



القيادة الإيرانية تسير وفق خطة مرسومة لها بالعراق..تحديدا الخارجية الإيرانية والحرس الثوري الإيراني..زيارة روحاني للعراق في هذه الفترة تحديدا لغرض حسم العديد من الملفات المهمة والإستراتيجية بين البلدين..وأهمها ملف شط العرب وتداعياته من سنة 1937 إلى اليوم..طبعا مرورا باتفاقية الجزائر عام 1975..وأكيد ستمنح الحكومة العراقية كل التسهيلات الإيرانيين. القيادة الإيرانية تسير وفق خطة مرسومة لها بالعراق..تحديدا الخارجية الإيرانية والحرس الثوري الإيراني..زيارة روحاني للعراق في هذه الفترة تحديدا لغرض حسم العديد من الملفات المهمة والإستراتيجية بين البلدين..وأهمها ملف شط العرب وتداعياته من سنة 1937 إلى اليوم..طبعا مرورا باتفاقية الجزائر عام 1975..وأكيد ستمنح الحكومة العراقية كل التسهيلات الإيرانيين. هل تمثل هذه الزيارة مرحلة جديدة من مراحل تعميق النفوذ الإيراني في العراق؟



بدون أدنى شك، لأنه أصلا العلاقات الإيرانية في تصاعد مستمر منذ 15 عام. بدون أدنى شك، لأنه أصلا العلاقات الإيرانية في تصاعد مستمر منذ 15 عام. نائب قائد الحرس الثوري حسين سلامي، قال نصا"أصبحنا نحارب العدو من البحرين المتوسط والأحمر ونحن أصحاب قوة بالعراق"، هل نستطيع تفسير هذا التصريح بأن العراق سيصبح كتلة لهب وقاعدة الانطلاق لإيران على الدول الأخرى؟



أغلب المسؤولون الإيرانيون كانوا قد صرحوا بمثل هكذا تصريحات، بل أحدهم صرح وبشكل علني أن إيران اليوم إمبراطورية تبدأ من بغداد. أغلب المسؤولون الإيرانيون كانوا قد صرحوا بمثل هكذا تصريحات، بل أحدهم صرح وبشكل علني أن إيران اليوم إمبراطورية تبدأ من بغداد. العميد سلامي قال كذلك "نحن أصحاب قوة في العراق مبنية على أساس الثورة الإسلامية" ما هي دلالة هذا التصريح وهل يمكن القول أن طهران ابتلعت العراق بالفعل وأصبحت تتحكم فيه بصورة كاملة؟ Advertisements



إيران ابتلعت العراق وأصبح يدار من قبل ولاية الفقيه، وهذا ما أكده بعض من قيادات الحشد الشعبي علنا. إيران ابتلعت العراق وأصبح يدار من قبل ولاية الفقيه، وهذا ما أكده بعض من قيادات الحشد الشعبي علنا. وصفتَ زيارة "الحلبوسي" رئيس مجلس النواب العراقي إلى إيران بأنها ضمن "المارثون المخجل"، ما هو السر وراء هذا الوصف وكيف ترى شكل العلاقات بين المكون السني في السلطة وطهران؟



ليس الحلبوسي فقط..فالمتابع للسياسة العراقية يلاحظ بأن اغلب السياسيون العراقيون وتحديدا من تسلم منصب رئيس البرلمان كان عليه واجباً الحج إلى طهران لكي يحصل على صك الرضا والقبول. ليس الحلبوسي فقط..فالمتابع للسياسة العراقية يلاحظ بأن اغلب السياسيون العراقيون وتحديدا من تسلم منصب رئيس البرلمان كان عليه واجباً الحج إلى طهران لكي يحصل على صك الرضا والقبول. كيف تتصور شكل العراق والتغييرات المستقبلية من جراء تعميق النفوذ الإيراني؟



القضية ليست متوقفة على النفوذ الإيراني...الموضوع متعلق بكل منطقة الشرق الأوسط والاتفاقات الدولية. القضية ليست متوقفة على النفوذ الإيراني...الموضوع متعلق بكل منطقة الشرق الأوسط والاتفاقات الدولية. كيف ترى ردة الفعل الأمريكية بعد التحركات الإيرانية، وكيف تتصور شكل الصراع الأمريكي الإيراني على النفوذ في العراق؟



كل ما نشاهده من ردة الفعل الأمريكي مجرد إعلامياً، لا يخفى علينا أن إيران منطقة نفوذ أمريكي في الشرق الأوسط وكل ما يجري من خلافات تقع ضمن إستراتيجية السيطرة على منابع النفط وسوق تصريف السلاح. كل ما نشاهده من ردة الفعل الأمريكي مجرد إعلامياً، لا يخفى علينا أن إيران منطقة نفوذ أمريكي في الشرق الأوسط وكل ما يجري من خلافات تقع ضمن إستراتيجية السيطرة على منابع النفط وسوق تصريف السلاح. هل تتوقع أن يكون لإسرائيل ردة فعل على تعميق هذا النفوذ الإيراني في العراق كما تفعل في سوريا وكيف سيكون شكلها؟



إيران تعرف من أين تأكل الكتف، ولديها طقوس سرية في علاقتها مع إسرائيل منذ وصول الإسلاميين إلى الحكم. إيران تعرف من أين تأكل الكتف، ولديها طقوس سرية في علاقتها مع إسرائيل منذ وصول الإسلاميين إلى الحكم. هل من الممكن أن نرى أزمات مستقبلية بين العراق ودول الخليج بسبب التحركات الإيرانية الجديدة، وكيف ترى معالجة دول الخليج لهذا الأمر وما يجب عليهم فعله؟



التواجد العربي في العراق عموماً ضئيل جداً منذ عام 2003 والأزمات موجودة ولن تنتهي..لكن في السياسة كل شيء ممكن، فالثابت في السياسة هو المتغير. التواجد العربي في العراق عموماً ضئيل جداً منذ عام 2003 والأزمات موجودة ولن تنتهي..لكن في السياسة كل شيء ممكن، فالثابت في السياسة هو المتغير. قِيل بأن زيارة "روحاني" جاءت على وقع رفض شعبي عراقي، هل من الممكن أن يُغير الشعب العراقي واقع النفوذ الإيراني يوما ما؟



الشعب العراقي منقسم منذ احتلال العراق...فهناك من يرى أن إيران وقفت بجانب العراق وساعدته في التخلص من داعش، والقسم الآخر يرى أن التدخل الإيراني في العراق وصل إلى حالة غير مسبوقة وهناك اتهامات لإيران بقتل الطيارين العراقيين والأكاديميين وكل من يرفض التواجد الإيراني.

