كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مريم رجوي" تندد بفساد الملالي وتدعو إلى تشكيل مجالس شعبية لإغاثة منكوبي السيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، عموم المواطنين إلى تشكيل مجالس شعبية وإغاثات مستقلة لمنكوبي السيول.

وأوضحت في تغريدة لها على "تويتر" قائلة: «اجتاحت السیول المدمرة مرة أخرى أجزاء واسعة من إيران خاصة خوزستان ولورستان، أدعو عموم المواطنين لاسيما الشباب إلى تشكيل مجالس شعبية وإغاثات مستقلة".

وأضافت "لاعمل آخر للملالي إلا حفظ حكمهم المشين ونهب المواطنين، الحل الوحيد لمواجهة السيول المدمرة هي المناصرة الوطنية".

ولفتت إلى أن الملالي وضعوا إيران بلا دفاع أمام الكوارث الطبيعية، بتدميرهم البيئة والغابات والسرقات الفلكية، وهدر الثروات الوطنية في القمع والإرهاب وإشعال الحروب.