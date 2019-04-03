كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلحون يخطفون سائحة أمريكية وسائقها في أوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف مسلحون سائحة أمريكية وسائقها الأوغندي، في حديقة وطنية قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية، على ما أفاد المتحدث باسم الحكومة اليوم الأربعاء.

وطارد جنود أوغنديون المسلحين الذين خطفوا السائحة وسائقها مساء الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة افونو اوبوندو في بيان إنّ "أربعة مسلحين نصبوا كميناً وخطفوا سائحة أمريكية مع سائقها الأوغندي قرب مدخل كاتوكي في متنزه الملكة إليزابيث الوطني".

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وأوضح أنه لم يتم تحديد الجهة المسؤولة عن عملية الخطف التي تمّت بين "الساعة الخامسة والسابعة مساء الثلاثاء" بالتوقيت المحليّ.

وفي وقت لاحق الأربعاء، أعلنت الشرطة المحلية أن خاطفي السائحة البالغة 35 عاماً وسائقها، طلبوا فدية تبلغ قيمتها 500 ألف دولار.

وقالت مساعدة المتحدث باسم الشرطة الأوغندية في بيان إن "الخاطفين الذين استخدموا هاتف الضحية، طلبوا 500 ألف دولار أمريكي".