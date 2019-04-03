حادث “عاملات لفريز”.. الدكالي من القنيطرة: عدد القتلى وصل إلى 9 و30 جريح أمر الملك بنقلهم للمستشفى العسكري

كشف أنس الدكالي، وزير الصحة عن الحصيلة النهائية لضحايا حادث السير المميت، الذي وقع، صباح اليوم الأربعاء، بضواحي مدينة بوسلهام، نتيجو اصطدام بين شاحنة كبيرة وسيارة تقل عمالا فلاحيين.

وقال الدكالي في تصريح لـ”اليوم 24″ إن الحادث قد تسبب في وفاة 9 أشخاص وإصابة 30 شخصا آخرين 8 منهم في حالة حرجة.

وأضاف المتحدث أنه بأمر ملكي، تم نقل جميع الجرحى إلى المستشفى العسكري في مدينة الرباط.

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وكان مندوب الصحة في القنيطرة، قد كشف في وقت سابق أن عدد القتلى في حادثة السير الخطيرة، التي شهدتها منطقة مولاي بوسلهام، بين شاحنة كبيرة وسيارة تقل عمالا بالمجال الفلاحي، ارتفعت إلى 9 أشخاص.

وتدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الإقليمية بكل من القنيطرة والعرائش والمستشفى المحلي بسوق الأربعاء لتلقي الإسعافات اللازمة. وتم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث