معرض رمضان الدولي.. باطمة عرابة وشراكة مع جمعية خيرية وتكريم لفنان من جيل الرواد – فيديو

اختار معرض رمضان التجاري الدولي، في دورته لعام 2019، الفنانة دنيا باطمة عرابة له، كما عقد شراكة مع جمعية “سوسيال فاميلي” الخيرية لتستفيد من بعض مداخيل المعرض في أنشطتها الإنسانية.

واختار المعرض تكريم فنان مغربي من جيل الرواد، لم يعلن اسمه، إلى حدود الساعة، وسيتم ذلك في إفطار رمضاني، سينظم أوائل الشهر الفضيل، من أجل تقديم الدعم المعنوي، والمادي له.

ويقام معرض رمضان التجاري الدولي في مقر المعرض الدولي للدارالبيضاء، في الفترة الممتدة من 11 ماي إلى 04 يونيو المقبلين، بحضور 300 عارض من 12 دولة.

ويعرض المعرض منتجات غذائية، وأثاثا داخليا، ومعدات كهربائية، وأجهزة معلوماتية، ومواد التجميل، وألعابا، وغيرها من المنتجات، التي يحتاجها المستهلك المغربي.