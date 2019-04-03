رفاق لشكر يُهيئون لعقد مؤتمر قريبا.. ويُعلقونَ عليه أمل “إعادة بناء الحزب”

أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أن المؤتمر الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين سينعقد، يومي 12 و14 من أبريل الجاري، وأختار رفاق إدريس لشكر مدينة تطوان لعقد مؤتمرهم المذكور.

ووجهت إلى كتاب الجهات، والأقاليم، مراسلة أكدت ضرورة التعبئة للمؤتمر، بغية استرجاع “المبادرة في وجهات العمل الجماهيري”.

وأفادت المراسلة المذكورة، التي حصل “اليوم24” على نسخة منها، أن مؤتمر محاميي الاتحاد الاشتراكي، الذي سينعقد في مقر نادي هيأة محاميي تطوان، يُعتبر لبنة أساسية في مسار إعادة بناء الحزب.

ودعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي الكتاب الجهويين، والإقليميين إلى عقد اجتماعات لقطاع المحامين في جميع الأقاليم، وكذا انتخاب لجن التنسيق الإقليمية لقطاع المحاماة، وضمان حضور جميع المحاميات، والمحامين في الحزب، والمتعاطفين معه إلى أشغال المؤتمر الوطني للقطاع.