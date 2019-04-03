علم “اليوم 24″، أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، طلب وبشكل مفاجئ، جعل اجتماع لجنة التعليم والثقافة المقرر مساء اليوم الأربعاء، سريا، وذلك للتصويت على تعديلات مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين.
وقال مصدر برلماني، إن رؤساء الفرق البرلمانية لم يتوصلوا لحد الآن لأي توافق، بعد اجتماعات استمر طوال اليوم، بينما يرفض فريق العدالة والتنمية التصويت لفائدة مواد القانون التي تقر فرنسة التعليم.
يذكر أنه منذ انطلاق النقاش داخل اللجة بخصوص مشروع القانون، عقدت اللجنة اجتماعا واحدا سريا نهاية يناير الماضي، بطلب من وزير التربية الوطنية، سعد أمزازي.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بطلب من “المالكي”.. إعلان السرية على اجتماع الحسم في “فرنسة” التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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