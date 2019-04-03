"واتساب" تتيح لمستخدميها إمكانية رفض إضافتهم لمجموعات الدردشة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وبيّنت الشركة في بيان وفق "رويترز" أنّه سيكون على أي مستخدم يريد دعوة آخر إلى مجموعة للدردشة أن يرسل دعوة خاصة عبر محادثة فردية، مما يتيح للمستقبل الاختيار بشأن الانضمام للمجموعة من عدمه؛ وتنقضي صلاحية تلك الدعوة بعد ثلاثة أيام.

ويأتي الإعلان في ظل تزايد الاستياء من النهج الذي تتعامل به أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم مع الخصوصية وبيانات المستخدمين بالإضافة إلى تزايد المخاوف بشأن ممارساتها فيما يتعلق بالإعلانات.

وأمس، أعلنت "واتساب" عن ميزة جديدة لمكافحة الأخبار الكاذبة، تحديدًا في منطقة الهند، تساهم في الحد من انتشار الأخبار الكاذبة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الوطنية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقالت "واتساب" إن الخاصية الجديدة تتيح للهنود تحري صحة المعلومات في أحدث محاولات منصة التراسل الشهيرة لمكافحة الأخبار الكاذبة بعد انتُقدت لدورها في الانتخابات الرئاسية البرازيلية العام الماضي.

ويسعى واتساب، الذي يضم نحو 1.5 مليار مشترك، لإيجاد طرق لوضع حد لإساءة استخدام التطبيق، بعد مخاوف دولية من أن المنصة تستخدم لنشر أخبار مزيفة وصور مفبركة ومقاطع فيديو من دون سياق ومقاطع صوتية خادعة.