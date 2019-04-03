صيام صلاح عن التهديف: هل يزعج مدرب ليفربول؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستعد فريق ليفربول لمواجهة ساوثهامتون يوم الجمعة المقبل، ضمن أحداث الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر مدرب ليفربول، يورغن كلوب، خلال المؤتمر الصحافي للمباراة " يتحدث الكثيرون عن أن صلاح لا يسجل أهدافًا، بينما أنا لا أعرف عدد المباريات التي لم يسجل خلالها، كما أنه ليس منزعجًا بسبب هذا الأمر".

وأضاف "لم أتحدث مع صلاح بشأن هذا الأمر، لأنه عندما تكون الأمور واضحة، لا أريد أن أتحدث عنها".

وتابع المدرب الألماني "لم تنته مسيرة صلاح. فهو سجل 20 هدفًا هذا العام، كما أنه سجل 60 هدفًا في آخر موسمين، وهذا ليس سيئًا".

وواصل "في بعض الأحيان تحتاج إلى القليل من الوقت للتكيف مع الأجواء الجديدة ولا أعتقد أن صلاح يحتاج هذا"، وذلك في إشارة إلى وضع النجم المصري الجديد بعد الموسم الرائع الذي قدمه فور انضمامه إلى ليفربول.

Advertisements

وأكمل "صلاح يساعدنا كثيرًا، كما أنه يتعامل مع جميع المواقف الجديدة التي يتعرض لها بنجاح. وإذا كان لدينا هداف واحد فإننا سنعتمد عليه بشكل كبير، ولكننا لا نعتمد هذا العام على أهداف النجم المصري، إلا أنه لا يزال في وضع جيد مقارنة باللاعبين الآخرين".

واستمر "تسجيل 17 هدفًا في مباريات الدوري أمر جيد، كما أنه لا يزال هناك الكثير من المباريات المقبلة".

وأردف "نملك 79 نقطة، ولا يمكن لأي فريق الحصول على هذا العدد من النقاط إذا كان الريدز يتعرض للكثير من المشاكل على مدار العام، وبسبب عدم وجود مشاكل كبيرة حتى الآن، فإن الجميع يتحدث عن أشياء أخرى في الفريق".

واستطرد "إصابة فان ديك؟ تبدو الأمور جيدة ولا توجد مخاوف كبيرة بشأن اللاعب، فهو تدرب بعد المباراة الأخيرة بشكل طبيعي تمامًا".

وأتم "لم يحتج فان ديك سوى يومين فقط للتعافي والمشاركة في التدريبات، وحالته الآن تبدو على ما يرام".