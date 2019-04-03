ريال مدريد يضع شرطا تعجيزيا للتخلي عن فاران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني وضع شرطا مستحيلا من أجل الاستغناء عن خدمات لاعبه الفرنسي، رافاييل فاران، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ريال مدريد لا ينوي التخلي عن خدمات رافاييل فاران، خاصة وأن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنغي، يريد بناء الفريق الملكي حوله في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيطلب من كل فريق يريد الحصول على خدمات فاران، أن يدفع الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 429 مليون جنيه إسترليني.

وربطت العديد من التقارير، فاران بالرحيل عن النادي الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل، بسبب رغبته في البحث عن تحديات جديدة، كما لم ينف اللاعب هذه الأنباء عندما سئل مؤخرًا حول مستقبله.

يذكر أن رافائيل فاران يحظى في الموسم الحالي باهتمام من جانب ليفربول، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، يوفنتوس ومانشستر يونايتد.