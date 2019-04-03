شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يأسر 50 من ميليشيا الحوثي في «حجة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من أسر 50 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وتحرير قرى ومواقع في محافظة حجة شمال غربي البلاد منذ الخميس الماضي.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني، أن هذا التقدم الميداني الجديد، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي، والاستيلاء على آليات عسكرية وأسلحة خفيفة ومتوسطة منهم.