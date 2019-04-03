شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مستمر لمناطق الهدنة «الروسية – التركية» بنيران نظام بشار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس عاودت قوات النظام السوري قصفها لأماكن مناطق في بلدة كفر حمرة، بشمال غرب مدينة حلب وفي قرى العنكاوي وجسر بيت الراس والحويز والحويجة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي الواقعة ضمن مناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات النظام استهدفت مناطق في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع قصف طال مناطق في دير سنبل وحورتة وشهرناز والقيروطة وسحاب والصهرية في جبل شحشبو وريفي إدلب وحماة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصف مستمر لمناطق الهدنة «الروسية – التركية» بنيران نظام بشار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.