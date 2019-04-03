الجيش الليبي: غرفة عمليات لتحرير المنطقة الغربية من الإرهاب

أعلن العميد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، الأربعاء، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أمر بتشكيل غرفة عمليات لتحرير المنطقة الغربية من الإرهابيين.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، في مؤتمر صحفي، أن هناك حشودا عسكرية كبيرة لمختلف وحداتنا المسلحة في المنطقة الغربية.





من ناحية أخرى، قال المسماري إنه تم تصفية 4 قيادات تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي بغارة جوية نفذتها طائرة مجهولة في مدينة الكفرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى مقتل أخطر قيادات التنظيم الإرهابي في غارة جوية أخرى بالقرب من الحدود المصرية.

