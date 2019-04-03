يونكر يؤكد أن الاتحاد الأوروبي "سيعمل حتى اللحظة الأخيرة" لتجنّب بريكست من دون اتفاق...

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رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي "سيعمل حتى اللحظة الأخيرة" لتجنّب انفصال من دون اتفاق مع المملكة المتحدة، الذي لن يستفيد منه إلا "الشعبويين والقوميين". وقال يونكر "نعمل، الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، حتى اللحظة الأخيرة لتجنّب (بريكست) من دون اتفاق"، في وقت تبحث رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن تسوية مع المعارضة في لندن.

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