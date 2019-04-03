الان تتابع برلين.. أوامر اعتقال بحق 21 ألمانيا من مقاتلي “داعش” المحتجزين في سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
كشفت الحكومة الألمانية، عن أوامر اعتقال صادرة بحق مجموعة من مقاتلي تنظيم “داعش” الألمان المحتجزين في سوريا حاليًا.
وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن أوامر الاعتقال صادرة بحق 21 مقاتلًا من أنصار داعش الموجودين حاليا في قبضة “قوات سوريا الديمقراطية”.
في المقابل، ذكرت الوزارة، أن هناك سبعة مقاتلين لم تصدر بحقهم أوامر اعتقال، ومن ثم من الممكن لهم في حال العودة إلى ألمانيا البقاء أحرارا، ولكن سلطات الأمن طالبت بوضع هؤلاء الأشخاص تحت المراقبة في حال عودتهم.
وبحسب تقدير أجهزة الأمن الألمانية، ليس من الممكن، في كل الأحوال، إثبات أن ألمانيًا ما أو أجنبيًا كان يقيم في ألمانيا، شارك في أعمال قتالية مع داعش في سوريا أو العراق، بشكل يسمح بتقديمه للمحاكمة.
ومن الممكن أن يكون هذا أحد أسباب إحجام الحكومة الألمانية عن اتخاذ إجراء بشأن مسألة إعادة هؤلاء المقاتلين إلى ألمانيا.
ووفقًا لما يتردد، من الممكن أن يتم تقييم المشاركة في الأعمال القتالية بأنها لم تكن باستخدام السلاح لصالح التنظيم، ويسري ذلك، على سبيل المثال، على أنصار محتملين لداعش أعلنوا بعد وقوعهم في الأسر أنهم كانوا
يعملون فقط سائقين أو طهاة.
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