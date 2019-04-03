الان تتابع قوات سوريا الديمقراطية: انفجار الرقة نتج عن لغم وليس هجوما والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قالت قوات سوريا الديمقراطية، إن انفجارًا وقع في مدينة الرقة بسوريا، اليوم الأربعاء، وأسفر عن إصابة عدة أشخاص نتج عن انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش، وليس هجمات انتحارية.
وقال المسؤول الإعلامي بقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي للصحفيين في رسالة، إن المعلومات السابقة التي ذكرتها عن وقوع تفجيرات انتحارية بالمدينة كانت خاطئة.
وانتزعت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على المدينة في عام 2017.
يشار إلى أن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، والتي تسيطر على مدينة الرقة، قال إن أربعة انتحاريين فجروا أنفسهم في المدينة، اليوم الأربعاء.
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