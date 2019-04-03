بوتفليقة يودع الشعب الجزائري: لم أكن معصوم من الخطأ خلال فترة حكمي

نقلت شبكة "سكاي نيوز" العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن رسالة للرئيس الجزائري المستقيل "عبد العزيز بوتفليقة"، وجهها للشعب الجزائري، قائلًا: "أعمالي خلال 20 سنة لم تكن معصومة من الخطأ والزلل"، مضيفًا أنه يأمل أن ألا تتوقف المسيرة الوطنية وأن يأني من سيواصل قيادة البلاد نحو آفاق التقدم، مؤكداً أنه غادر الساحة السياسية وأنا لاحزين ولا خائف على مستقبل بلدنا.

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