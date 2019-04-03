شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. على عبد العال يلتقى رئيس الجمعية الوطنية التنزانية ورئيس وزراء تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والوافد المرافق له، بـ"جوب ندوجاى" رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك فى إطار زيارته الرسمية لجمهورية تنزانيا المتحدة على رأس وفد برلمانى.

فى مستهل اللقاء، أعرب الدكتور على عبد العال عن بالغ شكره لرئيس البرلمان التنزانى على حفاوة الاستقبال والضيافة التى لقيها الوفد البرلمانى المصرى منذ بدء زيارته لجمهورية تنزانيا التى تُعد الأولى من نوعها لرئيس برلمان مصرى، فضلاً عن تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية التنزانية فى مجلس النواب المصرى، وما يعكسه ذلك من إرادة مصرية صادقة لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، فى كافة المجالات، خاصة على المستوى البرلمانى، وفى ضوء ما يربط البلدين من عوامل عديدة محفزة للتكامل.

الدكتور على عبد العال و"جوب ندوجاى" رئيس الجمعية الوطنية

وأكد الدكتور على عبد العال على تطلع مصر لتعزيز التعاون مع تنزانيا في كافة المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادى، فى ضوء تواجد العديد من الشركات المصرية فى تنزانيا، منوهاً بدور الشركات المصرية مثل المقاولين العرب والسويدى فى مشروعات البنية التحتية فى تنزانيا، والتى كان آخرها بناء السد التنزانى الجديد، كما أشار إلى الرؤية المصرية فى إطار رئاستها للإتحاد الإفريقى،والخاصة بتطوير البنى التحتية على المستوى القارى، لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية، وكذا زيادة معدلات التجارة البينية الإفريقية، وقد وجه الدكتور على عبدالعال الدعوة لرئيس البرلمان التنزانى لزيارة مصر لاستكمال المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات المصرية التنزانية.

وفى إطار أهمية البعد البرلمانى فى تعزيز العلاقات بين الشعوب، وفى ضوء خصوصية العلاقات المصرية بدول حوض النيل، اقترح الدكتور على عبدالعال خلال اللقاء إنشاء جمعية برلمانية لدول حوض النيل تكون بمثابة قناة موازية للتواصل بين الشعوب ومنبراً حراً لها.

رئيس مجلس النواب المصرى ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة

من جانبه، أكد جوب ندوجاى، رئيس الجمعية الوطنية التنزانية، عن بالغ سعادته باستقبال الدكتور على عبدالعال والوفد البرلمانى المرافق له، مؤكداً على العلاقات الراسخة والتاريخية التى تربط البلدين الشقيقين، منوهاً بدور الزعيم المصرى جمال عبدالناصر فى دعم حركات التحرر الوطنى في إفريقيا، مبدياً تقديره للدور المصرى الداعم للتنمية فى تنزانيا عبر شراكة تنموية شاملة بين البلدين الشقيقين فى ضوء رؤية مصرية واعدة للتنمية فى إفريقيا فى إطار رئاستها للإتحاد الإفريقى.

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وعقب اللقاء مع رئيس الجمعية الوطنية التنزانية، التقى الدكتور عبدالعال مع رئيس وزراء تنزانيا، حيث أشار إلى أهمية البُعد البرلمانى فى العلاقات المصرية التنزانية، وما يمثله من فتح قنوات شعبية للتواصل بين البلدين، وأن زيارته –وهى الأولى – إلى تنزانيا تأتى فى إطار استكمال التعاون والتنسيق بين البلدين فى المجالات كافة، ونوه الدكتور عبدالعال إلى حرص الدولة المصرية على دعم الاقتصاد التنزانى والذى يأتى من منظور رؤية سياسية شاملة لمساندة الشركاء الأفارقة من أجل خير ورفاهية شعوب القارة السمراء، مضيفا أن مصر لديها خطة طموحة وقابلة للتنفيذ للنهوض بالقارة، ستسعى إلى تنفيذها أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقى، وهو ما يتطلب تضافر جهود الأصدقاء الأفارقة كافة.

الدكتور على عبد العال ورئيس وزراء تنزانيا

وأشار أيضاً إلى أن هناك رغبة مصرية جادة للتعاون مع تنزانيا فى مختلف المجالات خاصة تطوير صناعات الأدوية، والزراعة والمقاولات والإنشاءات الكبيرة، داعياً الجانب التنزانى إلى تسهيل عمل الشركات المصرية فى السوق التنزانى، وتشجيع الاستثمارات التنزانية فى السوق المصرى.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء التنزانى إلى رسوخ العلاقات المصرية التنزانية، مشيراً إلى أن البلدين بينهما تنسيق مشترك فى مختلف القضايا، مؤكداً على أن تنزانيا تسعى إلى بناء شراكة قوية مع دول العالم وبالأخص مصر، لما تتمتع به من ريادة وثقل فى محيطها الإقليمى.

على عبد العال ورئيس الوزراء التنزانى

وثمن رئيس الوزراء التنزانى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر من كبار الداعمين للاقتصاد التنزانى، الذى شهد استثمارات مصرية كبيرة خلال الفترة الماضية، ودعا إلى تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية بما يتناسب ومكانة البلدين، مشيداً بما حققته وتتمتع به الدولة المصرية حالياً من أمن واستقرار، مشيراً إلى أن هناك تفاؤل كبير بالرئاسة المصرية للإتحاد الإفريقى، وما ستقدمه للقارة من خطط تنموية، لابد من تكاتف الدول الإفريقية كافة لتنفيذها حتى تؤتى ثمارها.

رئيس مجلس النواب ورئيس وزراء تنزانيا