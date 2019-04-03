"الوزراء" يوافق على قانون زيادة المعاشات والأجور وحركة ترقيات

كتب: محمد مجدي استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم، بالإشادة بالقرارات التي اتخذها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة المعاشات والأجور، واصفاً تلك القرارات بالخطوة التاريخية التي تُعلي قيم العدالة الاجتماعية، وتنحاز لأصحاب الدخول المحدودة سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو غير المخاطبين، وكذا لأصحاب المعاشات.

وأوضح مدبولي، أن قيمة ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات يصل إلى 60 مليار جنيه، وهي زيادة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة على البُعد الاجتماعى،...

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