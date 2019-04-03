أمين عام الناتو: روسيا تستطيع تدمير أوروبا خلال ثوان ولا يمكن العودة لسباق تسلح جديد

أكد ​الأمين العام لحلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​ أنه "لطالما كانت ​الولايات المتحدة​ داعمة لحلف الناتو ونشكركم لوقوفكم إلى جانبنا"، مشيرا إلى أن "المحيط الأطلسي لا يفصل ​أوروبا​ عن الولايات المتحدة بل يجمعنا وأصبح جسراً للحرية".

وخلال كلمة أمام ​الكونغرس الأميركي​، لفت ستولتنبرغ إلى "أنني أريد أن أشيد بكل من خدم في ​الجيش​ في سبيل السلام"، مشدداً على أنه "يوجد خلافات بيننا ولكن نقاشاتنا أقوى ولا يجب أن نتفاجأ بها".

وأوضح أن "هدفنا الرئيسي هو حماية أنفسنا وسلامة مواطنينا ونحن بحاجة لبقاء الناتو"، معتبراً أنه "هناك تغير في سلوك ​روسيا​ العسكري وتحاول التأثير في صميم ديمقراطيتنا".

ورأى ستولتنبرغ أن "روسيا تستطيع تدمير أوروبا خلال ثوان ولا يسعني إلى لأن أدعوها إلى العودة إلى معاهدة الأسلحة إذ إنه لا يمكننا العودة إلى سباق تسلح جديد ولا إلى حرب باردة جديد"، مؤكداً أن "الناتو لا يريد نشر ​صواريخ​ جديدة في أوروبا لكننا سنتخذ إجراءات لضمان أمننا".

وشدد على أنه "يجب على حلفاء الناتو أن يقوموا بزيادة الإنفاق على الميزانية الدفاعية للناتو وهذا ما طالب به الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".