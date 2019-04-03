الكرملين ينظر بسلبية إلى اقتراح أميركا تعزيز انتشار الناتو في البحر الأسود

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (​الكرملين​) ​ديمتري بيسكوف​، أنّ "الكرملين ينظر بسلبية إلى الاقتراح الأميركي نشر مزيد من السفن التابعة ل​حلف شمال الأطلسي​ (​الناتو​) في البحر الأسود، لضمان سلامة عبور السفن الأوكرانية وردع ​روسيا​".

وركّز في مؤتمر صحافي، على "أنّنا لا نفهم ما يقصدونه بذلك. إنّ الأوضاع في مضيق كيرتش معروفة جيّدًا، وروسيا تتعامل بمنطقية ووفقًا للقوانين الدولية، وهذا شيء معروف أيضًا".

وكانت قد لقتت سفيرة ​الولايات المتحدة الأميركية​ لدى حلف شمال الأطلسي، كاي بايلي هاتشينسون، إلى أنّ "بلدها تدفع باتجاه تعزيز المراقبة ونشر مزيد من السفن التابعة للحلف في البحر الأسود، بسبب المواجهة البحرية الّتي وقعت العام الماضي بين ​موسكو​ وكييف".