صندوق النقد الدولي: كندا والمكسيك ستستفيدان من حرب تجارية بين أميركا والصين

رأى "صندوق النقد الدولي"، أنّ "حربًا تجارية شاملة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، قد تكون مفيدة لدول مثل كندا والمكسيك، عبر تعزيز وصول صادراتهما إلى السوق الأميركية".
وأوضح في تقرير، قبل لقاءات الربيع السنوية الّتي تعقد في شكل مشترك مع البنك الدولي، الأسبوع المقبل، أنّ "أكبر اقتصادين في العالم سيكونان أكبر خاسرين في حال تمّ تطبيق رسوم بقيمة 25 بالمئة على البضائع بين البلدين".
وكان قد تبادل الجانبان العام الماضي، فرض رسوم جمركية على بضائع بقيمة 360 مليار دولار، لكنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ توصّلا إلى هدنة في كانون الأول الماضي.
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