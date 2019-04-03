صندوق النقد الدولي: كندا والمكسيك ستستفيدان من حرب تجارية بين أميركا والصين

رأى "​صندوق النقد الدولي​"، أنّ "حربًا تجارية شاملة بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الصين​، قد تكون مفيدة لدول مثل كندا و​المكسيك​، عبر تعزيز وصول صادراتهما إلى السوق الأميركية".

وأوضح في تقرير، قبل لقاءات الربيع السنوية الّتي تعقد في شكل مشترك مع ​البنك الدولي​، الأسبوع المقبل، أنّ "أكبر اقتصادين في العالم سيكونان أكبر خاسرين في حال تمّ تطبيق رسوم بقيمة 25 بالمئة على البضائع بين البلدين".

وكان قد تبادل الجانبان العام الماضي، فرض ​رسوم جمركية​ على بضائع بقيمة 360 مليار دولار، لكنّ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ونظيره الصيني ​شي جينبينغ​ توصّلا إلى هدنة في كانون الأول الماضي.