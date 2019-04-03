تعهّدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بـ"القتال حتّى اللحظة الأخيرة" من أجل خروج منظّم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وخصوصًا لحماية السلام في إيرلندا الشمالية.
ولفتت في مؤتمر صحافي قبيل توجّهها إلى دبلن، حيث يسود قلق من تداعيات قيام حدود فعلية بين إيرلندا وإقليم إيرلندا الشمالية، إلى أنّ "السؤال في الجزيرة الإيرلندية هو "عنف أو لا عنف".
ورفض النواب البريطانيون حتّى الآن اتفاق "بريكست" ثلاث مرّات، وخصوصًا بسبب بند "شبكة الأمان" الّذي يهدف إلى تفادي قيام حدود فعليّة بين جمهورية إيرلندا وإقليم إيرلندا الشمالية، لضمان اتفاقات السلام الّتي وقعت العام 1998 والحفاظ على السوق الأوروبية الموحّدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تعهدت بالقتال حتى اللحظة الأخيرة من أجل خروج منظم لبريطانيا من اتحاد أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.