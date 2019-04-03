ميركل تعهدت بالقتال حتى اللحظة الأخيرة من أجل خروج منظم لبريطانيا من اتحاد أوروبا

تعهّدت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، بـ"القتال حتّى اللحظة الأخيرة" من أجل خروج منظّم ل​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ (​بريكست​)، وخصوصًا لحماية السلام في ​إيرلندا​ الشمالية.

ولفتت في مؤتمر صحافي قبيل توجّهها إلى دبلن، حيث يسود قلق من تداعيات قيام حدود فعلية بين إيرلندا وإقليم ​إيرلندا الشمالية​، إلى أنّ "السؤال في الجزيرة الإيرلندية هو "عنف أو لا عنف".

ورفض النواب البريطانيون حتّى الآن اتفاق "بريكست" ثلاث مرّات، وخصوصًا بسبب بند "شبكة الأمان" الّذي يهدف إلى تفادي قيام حدود فعليّة بين جمهورية إيرلندا وإقليم إيرلندا الشمالية، لضمان اتفاقات السلام الّتي وقعت العام 1998 والحفاظ على السوق الأوروبية الموحّدة.