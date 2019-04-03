قسد: لم تقع هجمات انتحارية في الرقة والمعلومات الأولى كانت خاطئة

أعلنت "​قوات سوريا الديمقراطية​"، في بيان، أنه "لم تقع هجمات انتحارية في ​مدينة الرقة​ والمعلومات الأولى كانت خاطئة".

وكانت ​القوات​ قد أشارت إلى وقوع أربهة هجمات إنتحارية بحي الدرعية في مدينة الرقة شمال شرق سوريا.

يذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية" سيطرت على آخر معاقل تنظيم "داعش" في مدينة ​الباغوز​ شرق سوريا بعد معارك استمرت أسابيع عند آخر جيب للتنظيم عند التقاء ​نهر الفرات​ مع الحدود العراقية السورية.

وكانت مدينة "الرقة" معقل تنظيم "داعش" حيث أعلن زعيم التنظيم ​أبو بكر البغدادي​ ولادة التنظيم من المدينة في 29 حزيران عام 2014.