قسد: لم تقع هجمات انتحارية في الرقة والمعلومات الأولى كانت خاطئة

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان، أنه "لم تقع هجمات انتحارية في مدينة الرقة والمعلومات الأولى كانت خاطئة".
وكانت القوات قد أشارت إلى وقوع أربهة هجمات إنتحارية بحي الدرعية في مدينة الرقة شمال شرق سوريا.
يذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية" سيطرت على آخر معاقل تنظيم "داعش" في مدينة الباغوز شرق سوريا بعد معارك استمرت أسابيع عند آخر جيب للتنظيم عند التقاء نهر الفرات مع الحدود العراقية السورية.
وكانت مدينة "الرقة" معقل تنظيم "داعش" حيث أعلن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ولادة التنظيم من المدينة في 29 حزيران عام 2014.
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