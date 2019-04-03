رئيس بلدية بقسطا يعلن البدء بمشروع إنشاء خزان مياه كبير بسعة 30 ألف ليتر

أعلن رئيس ​بلدية بقسطا​ إبراهيم مزهر عن "البدء بمشروع إنشاء خزان مياه كبير بسعة 30 ألف ليتر بعد موافقة ​وزارة الطاقة والمياه​". وأشار مزهر الى ان "هذا المشروع ممول من منظمة USAID وسيقام على عقار تابع لبلدية بقسطا، وستستفيد منه منطقة الشرحبيل بالكامل". وشكر مزهر وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني على "موافقتها السريعة لإنشاء هذا المشروع الحيوي للمنطقة".

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