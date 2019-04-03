اقفال طريق المصنع شتورة احتجاجا على عمليات الخطف والسلب

ذكرت معلومات صحافية ان بعض الاشخاص عمدوا الى اقفال ​طريق المصنع​ ​شتورة​ بالاتجاهين، وذلك احتجاجا على عمليات الخطف والسلب المستمرة على الطريق المذكور.

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