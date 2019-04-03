الدفاع المدني: إخماد حريق سيارة على طريق مركبا- عديسة وآخر داخل شقة في عاليه

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ داخل سيارة على طريق مركبا-عديسة في النبطية، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".
وبيّنت أنّ "عناصر آخرين أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل شقة سكنية تقع في الطبقة السفلية من أحدى المباني السكنية في عاليه".
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