الدفاع المدني: إخماد حريق سيارة على طريق مركبا- عديسة وآخر داخل شقة في عاليه

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل سيارة على طريق مركبا-عديسة في ​النبطية​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر آخرين أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل شقة سكنية تقع في الطبقة السفلية من أحدى المباني السكنية في ​عاليه​".