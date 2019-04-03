ابو سليمان التقى سفيري مصر واثيوبيا ونقابات المستشفيات والاطباء ومكاتب الاستقدام

استقبل وزير العمل كميل ابو سليمان في مكتبه في الوزارة، السفير المصري في لبنان ​نزيه النجاري​ على رأس وفد من السفارة، وجرى البحث في قضايا تتعلق بتبادل اليد العاملة في البلدين وآلية تنظيمها وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين ​وزارة العمل​ اللبنانية ووزارة القوى العاملة والهجرة في مصر.

كما التقى ايضا سفير اثيوبيا في لبنان وجرى البحث في العلاقات الثنائية وتركز بشكل اساسي على موضوع تنظيم اليد العاملة الاثيوبية في لبنان في ضوء الاتفاقية التي ستوقع قريبا بين وزارتي العمل في البلدين.

واجتمع ابو سليمان مع نقابة اصحاب ​المستشفيات الخاصة​ برئاسة ​سليمان هارون​ وحضور النائب ​فادي علامة​ والاعضاء. واطلع وفد النقابة وزير العمل على واقع القطاع الاستشفائي والمشاكل التي تعترضه، بالإضافة الى القضايا العالقة مع ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​. وقد سلم الوفد الوزير ابو سليمان مذكرة مطلبية.

ثم اجتمع مع ​نقابة الاطباء​ في لبنان برئاسة النقيب ​ريمون الصايغ​ وتناول البحث مشروع مرسوم افادة الاطباء المتقاعدين المقبولين لدى ​الضمان الاجتماعي​ من فرع ضمان المرض والامومة في الصندوق.

وعقد ابو سليمان اجتماعا من نقابة مكاتب الاستقدام في لبنان برئاسة النقيب علي الامين، وجرى البحث في شؤون العاملات في الخدمة المنزلية والسبل الآيلة الى تنظيم هذا القطاع، وشدد امامه على ضرورة احترام حقوق العاملات.