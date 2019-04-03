بطيش استقبل وفدي نقابتي اصحاب المطاعم والصناعات الخشبية

استقبل وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​ وفد نقابة اصحاب المطاعم في ​لبنان​ برئاسة ​طوني الرامي​ وبحث معه في اوضاع قطاع المطاعم والمشاكل التي يعاني منها. كما ولتقى بطيش وفد نقابة اصحاب الصناعات الخشبية الحرفية والمفروشات برئاسة عبدالله حرب وبحث معه في اوضاع قطاع صناعة المفروشات. واوضح حرب ان "​الصناعة​ الخشبية تعاني من اليد العملة الاجنبية ومن الاستيراد اضافة الى انتشار المؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات والشركات الشرعية"، مطالبا بـ"دعم هذه الصناعة وحمايتها من المنافسة الاجنبية".

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