فرنجية مستقبلا السفير البريطاني: نحن مع الشفافية وسنعارض أي مشروع مبهم

شدّد رئيس تيار "المرده" ​سليمان فرنجية​ على "ضرورة الشروع بالإصلاحات الملحّة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وأهمية أن ترتكز هذه الإصلاحات على معايير الشفافية العالمية ومن ضمن خطوات واضحة عبر المناقصات ودفتر الشروط وليس عبر تلزيمات تُفرض على ​الدولة اللبنانية​".

وخلال استقباله السفير البريطاني في لبنان ​كريس رامبلينغ​ في دارته في بنشعي، أشار إلى أننا "مع كل مشروع يطرح بشفافية وسنعارض ونقف سدّاً منيعاً في وجه كل مشروع مبهم أو تكتنفه الضبابية"، موضحاً أن "معارضتنا تصبّ في مصلحة الوطن وليست من منطلق شخصي على الإطلاق".

وأكد فرنجية أن "جزءاً من مكافحة الهدر والفساد يكمن في الاستفادة من مقوّمات ومقدّرات الدولة بدل الصرف بطريقة عشوائية أو العمل على الاقتطاع من الميزانيات المخصّصة للوزارات".

ورأى أن "لبنان بحاجة ماسّة إلى رؤية اقتصادية جديدة وحديثة تنطلق من التعديلات القانونية بهدف جذب المستثمرين وتعزيز القطاعات المنتجة وخاصة الصناعة، الزراعة والسياحة بهدف تعزيز الدخل القومي والنمو الاقتصادي الذي وصل إلى أقل من الواحد في المئة".

من جهته، أثنى السفير البريطاني على طروحات فرنجيه ورؤيته، مشدداً على أن "استثمار الشركات الأجنبية في لبنان منوط بالإصلاح وبتأمين أرضية واضحة ومستقرّة".