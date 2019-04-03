عرضت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، في مكتبها في الوزارة، مع رئيسة ​المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​ القاضية ايفانا هردليشكوفا، يرافقها نائبها القاضي ​رالف رياشي​ والمحامي نيكولا غيو، مسار التحقيقات والمحاكمات في المحكمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحسن عرضت مع رئيسة المحكمة الدولية مسار التحقيقات والمحاكمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.