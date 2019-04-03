حذرت هيئة "أوجيرو"، في بيان، "المواطنين من قيام مندوبي بعض الشركات الخاصة على انتحال صفة العمل لصالح الهيئة بغية إقناعهم بالتعاقد معهم وقبض الأموال منهم مقابل وصلهم على شبكة الألياف الضوئية".
وأكدت أنها "لا تتحمل مسؤولية هذه التعاقدات الانتحالية من حيث مهل التركيب والتفعيل"، لافتة إلى أنها "وحدها المصدر الموثوق في كل ما يتعلق بخطة مد شبكة الألياف الضوئية وبالمهل الزمنية".
وتمنت على المواطنين "توخي الحذر وطلب إبراز بطاقة التعريف من المندوب للتأكد من صحة عمله لصالح الهيئة"، داعية إياهم إلى "زيارة موقعها الإلكتروني على www.ogero.gov.lb أو الإتصال بخدمة الزبائن على الـ 1515 للحصول على المعلومات التي يرغبون فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر أوجيرو طالبت بإبراز بطاقة التعريف من المندوب للتأكد من صحة عمله لصالح الهيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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