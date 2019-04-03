لفت وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، في تصريح صحافي بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة درس ​خطة الكهرباء​، إلى "أنّنا نتقدّم بالبحث وسنتابع كلّ الأمور في الاجتماعات، ونتوقّع الانتهاء هذا الأسبوع".

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كانت هذه تفاصيل خبر أفيوني بعد اجتماع لجنة الكهرباء: نتقدم بالبحث ونتوقع الانتهاء هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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