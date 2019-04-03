جمعية "انترسوس" نظمت ندوة حول دور المرأة في المجتمع بالتعاون مع بلدية كفرحمام

نظّمت جمعية "انترسوس" بالتعاون والتنسيق مع بلدية كفرحمام في قضاء حاصبيا، ندوة حول دور المرأة في المجتمع.
تحدّثت في الندوة ممثلّة الجمعية ديانا رعد، وتناولت العديد من المواضيع الّتي تهمّ المرأة، وبخاصّة تلك المتعلّقة بحقوقها وبالإنجاب والزواج والعنف، وغيرها من المواضيع ذات الصلة؛ وذلك بحضور سيدات من كفرحمام ونازحات سوريات يقطنّ في البلدة.
بدوره، شكر رئيس البلدية هيثم سويد، للجمعية دورها واهتمامها بالمرأة في كفرحمام خاصّة وباقي المناطق اللبنانية بشكل عام، مؤكّدًا "دعم بلديته لمثل هذه النشاطات".
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