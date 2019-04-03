وزير الاتصالات عرض وسفير المغرب تنمية العلاقات الاقتصادية

استقبل وزير الاتصالات ​محمد شقير​، في مقر الوزارة، سفير ​المغرب​ في لبنان محمد كرين، وبحث معه سبل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

ورحب شقير بالسفير المغربي، مؤكدا "ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، خصوصا مع وجود الكثير من الفرص الواعدة والتي لم يتم تفعيلها حتى الآن". ولفت الى ان "لبنان يتحضر لمرحلة واعدة، ومن المهم اشراك الاشقاء العرب في هذه الورشة الكبرى".

أما السفير كرين، فتمنى لشقير النجاح في مهامه، وأكد "وقوف المغرب الدائم الى جانب لبنان"، مبديا "اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية والعمل لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الاطار".