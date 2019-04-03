استقبل وزير الاتصالات محمد شقير، في مقر الوزارة، سفير المغرب في لبنان محمد كرين، وبحث معه سبل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.
ورحب شقير بالسفير المغربي، مؤكدا "ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، خصوصا مع وجود الكثير من الفرص الواعدة والتي لم يتم تفعيلها حتى الآن". ولفت الى ان "لبنان يتحضر لمرحلة واعدة، ومن المهم اشراك الاشقاء العرب في هذه الورشة الكبرى".
أما السفير كرين، فتمنى لشقير النجاح في مهامه، وأكد "وقوف المغرب الدائم الى جانب لبنان"، مبديا "اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية والعمل لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الاطار".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات عرض وسفير المغرب تنمية العلاقات الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.